В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе – неожиданное заявление Китая о возможном повышении пошлин на импорт из США объемом $75 млрд. стало поводом к «уходу от риска» на рынках в целом, что выразилось в повышении индикаторов волатильности, возобновлении снижении доходности по казначейским облигациям США и коррекции вниз на развивающихся рынках акций. В итоге Лукойл (LKOH) подешевел на 1.7%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.3%, ВТБ (VTBR) и Газпром (GAZP) – на 1.2%, Новатэк (NVTK) – на 0.6%, Норникель (GMKN) – на 0.5%. Тем временем в заметном плюсе закрылся Мечел (MTLR, +5.9%), что связано с корпоративными новостями – сообщается о появлении претендента на покупку доли (49%) в Эльгинском угольном месторождении, принадлежащей Газпромбанку (оставшиеся 51% находятся во владении Мечела). Кроме того, как сообщает сегодняшняя пресса, правительство по поручению президента РФ может рассмотреть возможность снижения НДПИ на уголь.



Во втором эшелоне вновь не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Трансконтейнера (TRCN) подорожали на 13.3%, Лензолота (LNZL) – на 3.2%, Нижнекамскнефтехма (NKNC) – на 3.1%. Тем временем в минусе закрылись МРСК Северо-Запада (MRKZ, -3.5%), Бурятзолото (BRZL, -3ю2%), ОПИН (OPIN, -3.0%).



Фондовые индексы США упали на 2% - 3%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается снижение.



Сегодня вероятно углубление наметившейся коррекции вниз по индексу РТС. Новый этап «торговых войн» стал основанием для роста волатильности и ухода в «защитные» активы – в итоге доходность по 10-летним казначейским облигациям США впервые за три года оказалась ниже 1.5% годовых. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль из-за увеличения спроса на «защитные» активы из-за неопределенности, связанной с «торговыми войнами».







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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