Индекс Мосбиржи взял курс на 2600

Решение Китая ввести пошлины на американские товары и последовавшее за этим заявление Штатов о повышении пошлин на китайские товары отправило фондовые рынки в депрессию. Все идет к тому, что мировое соглашение по торговле между двумя крупнейшими экономиками если вообще не похоронено, то его подписание откладывается на длительный срок.



На таком фоне наш рынок выглядел в пятницу очень достойно, потеряв лишь полпроцента. Однако после нашего закрытия фондовая Америка продолжила падать. А сегодня американские фьючерсы снижаются еще на 0,6-0,7%. В полупроцентном минусе и нефть.



Это говорит о том, что открытие сегодня будет отрицательным, в районе -0,3%. В дальнейшем снижение может продолжиться вплоть до вечера: не исключено, что американский рынок может развернуться на какое-то время вверх из-за фиксации прибыли по спекулятивным шортам.



Однако надежд на возобновление роста или даже полноценного отскока пока строить не нужно. За последние годы все рынки сильно выросли и инвесторам есть чего терять. Поэтому масштабное, в районе 20-30%, снижение рынков вовсе не исключено.



На таком фоне хуже рынка у нас будут «голубые фишки», прежде всего Сбербанк и одна из самых слабых бумаг российского рынка - ВТБ. Не следует ждать ничего хорошего и от «Газпрома».



Двойственная ситуация в «Норникеле»: с одной стороны, бумаги будут находиться под общим негативным давлением; с другой – цены на никель и палладий сегодня слабо подрастают, к тому же инвесторы ждут от компании традиционно щедрых полугодовых дивидендов.



Бумаги черных металлургов также будут лучше рынка из-за падения рубля и ожидания дивидендов.



Нефть с утра торгуется в районе поддержки 58,5 доллара за баррель. От более сильного снижения нефтяные контракты удерживает пятничная статистика о снижении числа активных буровых установок в Штатах сразу на 16 штук до 754. Кроме того, сырьевые активы поддерживает слабеющий доллар: в пятницу пара евро-доллар резко ушла в район 1,115, где и находится по сей час.



Рубль отреагировал на общемировой негатив ослаблением на 0,7%, хотя еще утром в пятницу казалось, что российская валюта в паре с долларом может попробовать на прочность отметку 65. Пока никаких внутренних причин, кроме всем известной слабости отечественной экономики, для продолжения обесценивания рубля нет.



Но может последовать масштабная распродажа рисковых активов со стороны крупных фондов, и в этом случае рублю не устоять. Однако пока мы не видим причин для роста пары доллар-рубль выше отметки 67, которая стала разворотной на прошлой неделе.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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