Протекционизм снова в деле

Хрупкое равновесие на мировых финансовых площадках нарушило очередное обострение торговых отношений между США и КНР, которые в очередной раз «обменялись любезностями», отбив у инвесторов интерес к риску. По итогам сессии индекс МосБиржи потерял 0,54%, а РТС снизился на 1,11% - до 2660,74 и 1268,45 соответственно.

Новый виток ухудшения торговых отношений между двумя странами снова оказался в центре внимания мировых рынков, тогда как выступление Пауэлла отступило на второй план. Глава ФРС не произнес фразу о том, что недавнее снижение ставки было корректировкой политики в середине монетарного цикла, что добавило негатива рисковым активам, которые ждали более мягкого настроя регулятора.



Текущая динамика рынков, где под давлением находятся все рисковые

активы, включая нефть, показывает, что в фокусе внимания мировых

инвесторов остается торговое противостояние между США и КНР, которое расшатывает позиции и без того неустойчивой мировой экономики. Так, Пекин анонсировал пошлины на импорт товаров из Китая на 75 млрд долларов, что повлекло ответную реакцию Вашингтона: с сентября пошлины будут повышены на импорт в объеме 300 млрд долларов, причем не на 10%, а на 15%.



Пока инвесторы будут переваривать новую волну обострения отношений двух стран, интерес к риску не вернется в ближайшей перспективе. Нефть также находится под давлением, что служит дополнительным медвежьим фактором для российского рынка. Brent, ощущая давление в сегменте рисковых активов, тестирует уровень 58 долларов за баррель впервые с середины августа и может продолжить снижение, если в ближайшее время интерес к риску не вернется.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"









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