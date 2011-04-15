Рынок нефти всецело во власти торговой войны

После просадки в пятницу котировки нефти продолжили снижение в начале новой торговой недели, открывшись под отметкой 58 долларов за баррель, которую Brent пытается отвоевать на утренней сессии понедельника.



Распродажи в сырьевом сегменте отображают общую картину бегства от рисков, обусловленную обострением торговой войны между США и Китаем. Обмен новыми пошлинами снизил и без того слабые шансы на заключение торговой сделки, понизив привлекательность рисковых активов в целом. Неудивительно, что на этом фоне под давление попали в том числе котировки нефти.



Пока инвесторы будут переваривать новый виток торгового противостояния, даже позитивные отраслевые факторы не смогут вернуть Brent к устойчивому росту, а значит, в обозримом будущем фьючерсы будут продаваться на попытках роста. Более того, выступление Пауэлла в пятницу не внесло особой ясности в перспективы снижения ставок, хотя в целом риторика главы ФРС указала на дальнейшее смягчение политики.



В ближайшее время котировки будут пытаться отстоять уровень 58 долларов за баррель, и локальное сопротивление сейчас проходит в районе 58,40 долларов, тогда как утрата области 57,80 повлечет новые продажи.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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