Нефть настойчиво падает и утащит рубль за собой

Пятницу котировки нефти завершили снижением, нивелировав при этом весь рост начала прошлой недели. Торги стартовали с $59,7 за баррель марки Brent, цена скромно поднялась утром до $59,8, после чего перешла к снижению, которое после заявлений президента США Дональда Трампа о новых пошлинах против Китая, превратилось в обвал. Цена быстро достигла $57,9, после чего до конца дня еще активно колебалась, и завершила торги вблизи $58,5. В ночь на понедельник торги открылись гэпом вниз на $57,8. К утренним часам цена подросла до $58,3, но все равно находилась ниже уровней закрытия пятницы. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,7-58,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $57,4-61,0.



Пятничное заявление Трампа по поводу новых пошлин против Китая нанесло серьезный удар по фондовым рынкам, большинство из которых закрылось в глубоком минусе. Не обошел этот удар и российские площадки. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,54%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,11%. Среди лидеров снижения – X5 (-1,89%) и «Система» (-1,88%). Американский индекс Dow 30 просел при этом на 2,37%. Прошедший на выходных саммит G7 прошел безрезультатно и не стал прорывным для решения глобальных экономических проблем.



Утром понедельника индексы стран АТР продолжили дружно падать на 1,2-3,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 831 п., на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее падение азиатских рынков и нефтяных котировок окажет негативное давление на рынок российских акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2635-2685 пунктов, по индексу РТС — 1255-1280 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие опубликуют «М-видео», «Детский мир» и «Акрон».



Кроме акций, под удар в пятницу попали и валюты стран с формирующимися рынками, и рубль не стал исключением. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 65,9850 руб. (+38,5 коп.), а европейская валюта выросла до 73,5100 руб. (+83 коп.). Разница в динамике двух валют связана с пятничным ростом пары EUR/USD с 1,1080 до 1,1145. Падение нефтяных котировок в ночь на понедельник может привести к продолжению снижения рубля в самом начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,3-66,6 руб., для европейской валюты — 72,8-74,2 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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