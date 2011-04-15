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27.08.2019

В фокусе – международная политика

Информация с саммита G7 отразила определенное ослабление внешнеполитической напряженности. G7 обсудили возможность возвращения в «клуб» России. На саммит неожиданно оказался приглашенным министр иностранных дел Ирана. Эта информация была отыграна ростом западных рынков. Однако, российские инвесторы по-прежнему осторожны. Техническое давление на рынок оказали новости о сентябрьском пересмотре индексов FTSE. Снижение в данной группе индексов веса акций Лукойла (-1,32%) на 5% может привести к оттоку из его бумаг от $115 млн до $160 млн инвестиционных средств.

Детский мир (+0,9%) увеличил в I полугодии чистую прибыль почти в 2 раза, до 2 млрд руб. Компания планирует увеличить число магазинов в 2019 году на 3% и тем самым демонстрирует уверенность в будущей динамике спроса, несмотря на замедление в 2019 году динамики розничных продаж.

Аэрофлот (+0,76%) изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», что выглядит позитивным фактором для «быков» фондового рынка. Группа, очевидно, рассчитывает на рост спроса на бумаги авиатранспортных компаний. Позитивная динамика отрасли авиаперевозок отражает одновременно и наличие сильного в среднесрочном периоде потребительского спроса, и растущий спрос в широком спектре производственных и добывающих отраслей.

Ожидаем снижения в пределах 0,5%. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2640-2665 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,30-66,80.



Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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