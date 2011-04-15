В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Действие фактора «торговых войн» немного смягчилось после оптимистичных комментариев президента США, но оснований для возвращения капитала на развивающиеся рынки пока не достаточно, спрос сосредоточен в отдельных бумагах. Так, продолжился рост по акциям Мечела (MTLR, +4.9%) – как сообщается, компания получила предложение от Газпромбанка о выкупе своей доли в Эльгинском угольном месторождении. Кроме того, рост мировых цен на золото почти на 20% с начала года не остался незамеченным инвесторами: акции Полюса (PLZL), например, за тот же период подорожали примерно на 39% (в рублевом выражении), в понедельник – на 2.8%. Тем временем Лукойл (LKOH) подешевел на 1.3%, Сбпрбанк (SBER) – на 0.5%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 0.4%.



Во втором эшелоне вновь не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) и МОЭСК (MSRS) подорожали на 3.7%, Самараэнерго (SAGO) – на 3.0%. Тем временем ОР (OBUV) подешевела на 5.5%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 5.2%.



Фондовые индексы США повысились на 1.0% - 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельинк. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.



В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. В то время как комментарии Д. Трампа благоприятным образом повлияли на ожидания инвесторов, связанные с решением торговых вопросов, динамика фондовых индексов развивающихся рынков пока не позволяет диагностировать восстановление спроса. Индексы волатильности, хотя и понизились по итогам торгов в понедельник, находятся на уровнях, не соответствующих периодам устойчивого роста на фондовом рынке. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 66.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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