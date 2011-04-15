Ситуация на торговом фронте продолжает оставаться в центре внимания мировых инвесторов. Определенности здесь никогда и не было, но после противоречивых сигналов она только усиливается. Так произошло в начале новой торговой недели, когда после обмена новыми и дополнительными тарифами США и Китай тут же заговорили о возобновлении переговоров и заключении сделки. Неудивительно, что на этом фоне на мировых рынках наблюдалась повышенная волатильность, которая проявилась в отскоке после первоначальных распродаж.



В этих условиях российские индексы финишировали лишь немногим ниже уровней открытия по итогам сессии понедельника. Индекс МосБиржи потерял 0,09% - 2658,24, а РТС просел на 0,02% - до 1268,25. Причем в целом динамика нашего рынка выглядела довольно устойчиво, учитывая, что общий индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets обновил минимум текущего года, а нефть Brent не смогла добраться до отметки 60 долларов за баррель и отскочила.



Рубль при этом показал довольно устойчивые позиции, слегка уступив доллару и укрепившись в паре с евро. Доллар/рубль снова тестировала отметку 66 руб. и закрылась непосредственно под ней, хотя импульс укрепления пары мог быть и мощнее, учитывая укрепление американской валюты на рынке форекс с оглядкой на восстановление доходности облигаций после падения китайского юаня к новым 11-летним минимумам.



Для российского рынка и рисковых активов в целом сохраняющийся элемент неопределенности в торговой войне – серьезное препятствие к росту. Пока напряженность сохраняется и периодически ее градус растет, покупки скорее всего будут сменяться фиксацией прибыли вплоть до прояснения ситуации. Напомним, новый раунд торговых переговоров должен состояться в сентябре. Если и в этот раз не произойдет значимых прорывов, инвесторы будут разочарованы.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"









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