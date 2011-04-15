Внешний фон вчера резко изменился буквально за минуты до открытия российских торгов. Дональд Трамп сообщил, что китайские переговорщики в телефонном разговоре выразили намерение вернуться за стол переговоров и продолжить решать проблему торговых споров.



Это вызвало резкий рост американских фьючерсов и нефти. Однако российский рынок в очередной раз проигнорировал позитивный внешний фон и закрылся символическим снижением. Похоже, что российский рынок акций готовится к сильному движению, но непонятно пока, в какую сторону: сейчас Индекс Мосбиржи находится примерно посередине между поддержкой и сопротивлением: 2600 и 2700 пунктов. Следующий тренд вполне может выйти за рамки данных значений. При этом для роста обязателен приток свежих денег на рынок.



Сегодня с утра внешний фон нейтральный: после нашего закрытия фондовая Америка еще немного подросла, но с утра американские фьючерсы пока слабо снижаются. В тоже время отскакивает от ночных максимумов нефть. Это говорит о том, что открытие нашего рынка акций пройдет в районе предыдущего закрытия.



Дальнейшая динамика рынка пока не определена, но вполне естественно, что она будет во многом зависеть от внешнего фона.



Вновь настораживает нефть: похоже, повторяется старый сценарий, когда по рынку проходят сильные распродажи после открытия американских фондовых секций. Вчера американские «медведи» опустили котировки «черного золота» более чем на доллар. Потенциал роста нефти в район 64 доллара за баррель сохраняется, но реализоваться он сможет только при условии отсутствия фундаментально необоснованных продаж со стороны очень крупных американских фондов.



Не было вчера принципиальных изменений и на валютных торгах – практически весь день пара доллар-рубль ходила вокруг отметки 66. Завтра последний день налогового периода, но вполне возможно, что рынок уже во многом лишился этой поддержки, поскольку большинство экспортеров уже продало необходимый объем валюты для расчетов с бюджетом. Поэтому данный фактор будет пока лишь сдерживать рубль от обесценивания, но не приводить к его росту.



Скорее всего, сильных движений на валютном рынке не произойдет и сегодня. Границами колебаний рубля в паре с долларом остаются отметки 65 и 67. Но следует помнить, что после окончания периода уплаты налогов рубль очень часто слабеет на локальном снижении объема предложения валюты на рынке.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.