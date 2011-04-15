Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27.08.2019

Brent пока не грозит подъем выше 60 долларов

Нефтяные котировки показали волатильную динамику на торгах в понедельник, отражая тенденции на мировых рынках, которые изначально просели, а затем перешли к восстановлению, реагируя на противоречивые новости с торгового фронта. Так, Brent, которая отметила минимумы на отметке 57,80 долларов за баррель, финишировала в районе 58,25 долларов и пытается упрочить свои позиции над уровнем 58 в начале сессии вторника.

Изначально анонсированное Китаем повышение тарифов на импорт из США и оперативная ответная реакция Вашингтона повлекли распродажи рисковых активов, включая нефть. Но затем смягчение риторики Трампа вкупе с желанием Пекина вернуться за стол переговоров обусловили восстановление цен. Впрочем, спад напряженности следует воспринимать с долей скептицизма, учитывая, что стороны по-прежнему не хотят идти на уступки друг другу, а новое обострение отношений может произойти в любой момент.

Сохраняющиеся опасения на этом фронте будут и далее сдерживать рост нефтяных цен, которые в ближайшее время вряд ли смогут уверенно расположиться за пределами уровня 60 долларов, даже если в моменте протестируют его. Внимание игроков по-прежнему сосредоточено на сигналах с торгового фронта, но временно рынок отвлечется на свежую еженедельную статистику по запасам от API и Минэнерго сегодня и завтра соответственно.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100