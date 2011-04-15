Brent пока не грозит подъем выше 60 долларов

Нефтяные котировки показали волатильную динамику на торгах в понедельник, отражая тенденции на мировых рынках, которые изначально просели, а затем перешли к восстановлению, реагируя на противоречивые новости с торгового фронта. Так, Brent, которая отметила минимумы на отметке 57,80 долларов за баррель, финишировала в районе 58,25 долларов и пытается упрочить свои позиции над уровнем 58 в начале сессии вторника.



Изначально анонсированное Китаем повышение тарифов на импорт из США и оперативная ответная реакция Вашингтона повлекли распродажи рисковых активов, включая нефть. Но затем смягчение риторики Трампа вкупе с желанием Пекина вернуться за стол переговоров обусловили восстановление цен. Впрочем, спад напряженности следует воспринимать с долей скептицизма, учитывая, что стороны по-прежнему не хотят идти на уступки друг другу, а новое обострение отношений может произойти в любой момент.



Сохраняющиеся опасения на этом фронте будут и далее сдерживать рост нефтяных цен, которые в ближайшее время вряд ли смогут уверенно расположиться за пределами уровня 60 долларов, даже если в моменте протестируют его. Внимание игроков по-прежнему сосредоточено на сигналах с торгового фронта, но временно рынок отвлечется на свежую еженедельную статистику по запасам от API и Минэнерго сегодня и завтра соответственно.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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