Дефицит ликвидности и рост цен на нефть

На рынке сформировался дефицит денежных ресурсов, связанный с налоговым периодом. При этом, сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности переживает сезонный спад, а Минфин запланировал на среду размещение ОФЗ, что еще больше усугубит эту ситуацию. Эта ситуация оказывает понижающее давление на котировки индекса Мосбиржи.



Сегодня выходит отчетность Газпрома (-0,56%) и Лукойла (-0,83%) за 2-й квартал 2019 г. по МСФО. Возможно заметное краткосрочное ухудшение динамики чистой прибыли обоих компаний под влиянием снижения рублевых цен на нефть, повышения налогов. Однако, как и в последние кварталы, возможны и позитивные сюрпризы в рамках дивидендной политики Газпрома, новостей о выкупе акций от Лукойла, а также улучшения финансовых и производственных прогнозов обоих эмитентов на фоне улучшающихся прогнозов рыночной ситуации.



В конце августа ФАС получит необходимые базы данных и рассмотрит возможность одобрения сделки Яндекс.Такси - «Везет». Согласно интервью с главой антимонопольной службой Игорем Артемьевым, Яндекс (+1,48%) пока не достиг доли рынка такси в 35%, что повышает шансы одобрения сделки. Однако, риски для Yandex сохраняются, глава ФАС «не испытывает большого восторга» от слияния Яндекс.Такси и «Везет».



Ожидаем снижения в пределах 0,5%. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2645-2680 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,70-67,50.





Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



















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