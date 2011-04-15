У рынков слишком много «раздражителей»

Мировые рынки показывают неоднозначную динамику, которая отражает

присутствующую на торговых площадках неопределенность. Если раньше ожидания переговоров между США и Китаем могли прилично подбросить фондовые индексы вверх, то сейчас инвесторы уже не питают особых иллюзий по поводу новых раундов консультаций, которые как правило заканчиваются ничем. Более того, сохраняется угроза нового витка обострения конфликта, что заставляет игроков воздерживаться от покупок и соблюдать осторожность.



На этом фоне российские индексы накануне показали вялую динамику. Индекс МосБиржи расположился лишь немногим выше уровня открытия, во многом благодаря ослаблению рубля, которое заставило РТС снизиться внутри дня на 0,76%, до 1258,60. В целом поведение отечественного рынка соответствует внешнему фону, где помимо торговой войны инвесторов нервирует инверсия кривой доходности, ослабление юаня, Брекзит, политическая обстановка в Италии, угроза рецессии в Германии и другие «раздражители».



Тем временем на рынке нефти наблюдается подъем. Котировки Brent отметили максимумы в районе 59,66 долларов за баррель и закрылись ближе к верхней границе внутридневного диапазона. На отметку 60 баррель пока не покушается за счет слабоватого внешнего фона, но локально настроения в сырьевом сегменте улучшились. В немалой степени это произошло благодаря отчету API, который указал на масштабное сокращение запасов сырой нефти на 11,1 млн баррелей (самое масштабное падение с июня) против прогноза снижения на 2,25 млн.



Сегодня с утра Brent частично корректируется, а на зарубежных площадках ситуация складывается неоднозначная. Американские фьючерсы торгуются с умеренным повышением после вчерашних распродаж, Азия показывает разнонаправленную и практически флэтовую динамику. Такая картина говорит о формировании условий для нейтрального открытия российского рынка.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"



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