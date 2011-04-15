Ложь во благо фондовых рынков

Котировки отечественных акций продолжают двигать вниз в рамках понижательных коридоров. К примеру, у акций Сбербанка об. нижняя граница такого коридора находится в районе 207. Никакой катастрофы в снижении я не вижу, потому что в июле фондовый рынок нуждался в охлаждении. В июне и первой декаде июля наш рынок показывал рост и другие развивающиеся рынки показывали позитивную динамику, но со второй половины июля ситуация ухудшилась – началась тенденция «бегства от рисков» и вот уже индекс развивающихся рынков от MSCI находится вблизи многомесячных минимумов. В такой ситуации наш рынок расти не может. Котировки акций пребывают в нижнем «Конверте Боллинджера» -краткосрочно рынок сейчас «медвежий». А на сентябрь есть перспектива «боком протолкать» нисходящие коридоры на графиках акций после чего ситуация на нашем рынке станет более оптимистичной. Если говорить о долгосрочной перспективе на три года, то лично я жду, что стоимость наших акций снизится примерно в 4 раза, но пока все не так печально.



Западные инвесторы очень чувствительны к колебаниям цен на нефть, а цены на «черное золото» находятся на комфортном для нашего бюджета уровне. Почему нефтяные цены прекратили снижение? Отраслевой отчет показал, что запасы в США упали больше, чем ожидалось. Но есть еще «Фактор Трампа»! Выступая перед журналистами на встрече «большой семерки» (G-7) во Франции в понедельник, Трамп сказал, что Китай готов вернуться за стол переговоров. Возможно Трамп свои воскресные телефонные переговоры с китайскими руководителями придумал. После заявления Трампа официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что ему не известно о том, что между двумя сторонами произошел телефонный звонок. Но при этом еще в воскресенье вице-премьер Китая Лю Хе сказал, что Китай готов разрешить торговый спор путем «спокойных» переговоров. «Мы готовы решить вопрос путем консультаций и сотрудничества в спокойной обстановке и готовы решительно противостоять эскалации торговой войны», — сказал Лю, который является главным экономическим советником президента Си Цзиньпина. Если телефонные переговоры Трампа — это ложь, то эта ложь во благо фондовых рынков. Трампу не выгодно, чтобы фондовый рынок США рухнул.



В США индекс Dow снизился на 0,47%. При этом закрытие сессии произошло на уровне 25783 а 200-дневная скользящая средняя в настоящее время проходит на уровне 25 617. С 6 августа индекс Dow движется в рамках бокового коридора и глобальный перелом в сторону «медвежьего рынка» пока не произошел.



Перед началом торгов хочу обратить внимание что цены на золото на этой неделе перестали расти, что благоприятно для фондовых рынков, а также на смешанную динамику на фондовых биржах Азии. Индексы Южной Кореи и Японии растут, китайский индекс снижается, индекс Гонконга находится у нулевой отметки. Есть шансы, что панические настроения августа в сентябре «сойдут на нет». Китай пытается предотвратить дальнейшее замедление экономики. Вчера были обнародованы меры, направленные на повышение потребления, включая возможное снятие ограничений на покупку автомобилей.







Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»











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