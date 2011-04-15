Вторая половина недели может представлять интерес публикацией блока макростатистики

Тема торговых противоречий между США и Китаем остается в центре внимания. По сообщениям СМИ, большинство китайских чиновников, знакомых с ходом переговоров, считают маловероятным заключение полноценной торговой сделки между странами в ближайшее время (возможно, вплоть до президентских выборов в США в 2020 г.). В качестве ключевого препятствия они указывают частую смену позиции американских партнеров, что, с их точки зрения, создает риски того, что даже в случае подписания сделки американская сторона может впоследствии разорвать соглашение. Новый раунд торговых переговоров, вероятно, должен пройти на следующей неделе, вполне возможно, что на нем будет обсуждаться возможность отложить введение анонсированных на прошлой неделе ограничений на некоторый срок, но уверенности в том, что сторонам удастся прийти к консенсусу в этом вопросе пока совершенно точно нет.



Вопрос торговых противоречий имеет существенное влияние на тенденцию замедления темпов роста мировой экономики, актуальность которой постепенно увеличивается. Кривая доходностей treasuries становится все более инвертированной – на данный момент кривая имеет отрицательный наклон на горизонте до 5 лет, а в начале текущей недели спред между доходностью десятилетних и двухлетних облигаций все более устойчиво перебирается на отрицательную территорию. Глобальный рынок акций в ходе вчерашних торгов не смог развить импульс к коррекционному восстановлению, наблюдаемый в начале недели, и по итогам дня американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное снижение. Вторая половина текущей недели может представлять несколько больший интерес с точки зрения публикации значимой макростатистики – в четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США за второй квартал, в пятницу – данные по потребительской инфляции в ЕС и расходам на личное потребление в США. До публикации этих данных аппетит к риску может оставаться смешанным.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги нейтрально по индексу Мосбиржи. Умеренное восстановление нефтяных котировок может способствовать локальному росту ряда фишек на сегодняшних торгах, но без общего улучшения настроений на глобальных рынках рассчитывать на сильный рост широкого российского рынка пока проблематично (диапазон 2640-2680 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняет актуальность). Из корпоративных событий сегодня выделим публикацию отчетности по МСФО от Лукойла, Татнефти, Ленты и Фосагро.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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