Неопределенность в торговых отношениях США и КНР давит на рынок

Во вторник рынок в целом оставался под давлением опасений, связанных с неопределенностью в торговых отношениях США и КНР, а также с рисками глобальной рецессии, о которых инвесторам напомнили финальные данные по экономики Германии за второй квартал текущего года, подтвердившие сокращение ВВП на 0.1% к предыдущему кварталу. В итоге Мечел (MTLR) подешевел на 4.4%, Новатэк (NVTK) – на 2.0%, Газпром (GAZP) – на 0.8%, Лукойл (LKOH) – на 0.6%, Газпрома нефть (SIBN) – на 0.5%. Тем временем Сургутнефтегаз (SNGS) вырос на 2.3%, ММК (MAGN) – на 1.9%, Полюс (PLZL) – на 1.2%.



Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОР (OBUV) подешевели на 4.1%, Якутскэнерго (YKEN) – на 3.5%, Южуралникеля (UNKL) – на 3.1%, Трансконтейнера (TRCN) и М.Видео (MVID) – на 2.9%.



Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.



В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. Нервозность на глобальных рынках, вызванная фактором «торговых войн», отчасти утихла, но неопределенность остается высокой, поддерживая спрос на «защитные» активы. Так, 10-летние казначейские облигации США торгуются с доходностью ниже 1.5% годовых, что соответствует трехлетнему минимуму и подразумевает инверсию кривой доходности по отношению к двухлетним бумагам. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 66.0 – 66.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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