Скромно растущая нефть пока не вдохновляет рубль

Во вторник нефть марки Brent большую часть дня торговалась в «боковике» и даже предприняла попытку снизиться, но под самый конец дня заметно подросла. Торги стартовали с отметки $58,3 за баррель марки Brent, и начали день с умеренного роста. После начала торгов в США цена резко опустилась к $57,9, но затем до конца торгов еще более резко подросла до $59,3. Основным драйвером вечернего роста стал отчет Американского нефтяного института, который показал снижение запасов нефти за неделю на 11,1 млн баррелей после снижения на 3,5 млн баррелей неделей ранее. Утром среды котировки черного золота еще немного подросли, и находились вблизи $59,4. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,8-60,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $57,8-61,0. Сегодня, в начале американской торговой сессии выйдет статистика Управления энергетической информации США по изменению запасов нефти за неделю. Эксперты ожидают их снижения на 2,1 млн баррелей после снижения на 2,7 млн баррелей неделей ранее.



Основные фондовые индексы стран Запада закрылись накануне разнонаправлено. Неоднозначно себя повели и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил скромные 0,04%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,76%. Среди лидеров роста – «Полиметалл» (+5,97%) и «Сафмар» (+4,99%). Среди лидеров снижения – «М-видео» (-2,91%) и «Новатэк» (-1,96%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,47%. Утром среды большинство индексов стран АТР показывало умеренный рост на 0,1-0,5%. Исключением был Shanghai Composite, который снижался на 0,15%. Скромно растущие утром нефтяные котировки и азиатские рынки задают умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций.



Сегодня утренние торги на Московской бирже начались символическим укреплением рубля к евро и доллару. Индекс РТС прибавил 0,17%, а индекс МосБиржи снизился на 0,04%.



Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2635-2685 пунктов, по индексу РТС — 1245-1270 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие опубликуют «Лукойл», «Лента», «Фосагро» и «Распадская».



Рубль накануне оказался под давлением. Вероятно, это стало последствием выхода нерезидентов из российских активов. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 66,4425 руб. (+37,25 коп.), а европейская валюта выросла до 73,6875 руб. (+39,25 коп.). Утренний умеренный рост нефтяных котировок может приостановить снижение рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,8-67,1 руб., для европейской валюты — 73,0-74,4 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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