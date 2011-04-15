Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок. Количество новых частных инвесторов на российском фондовом рынке за последние полтора года стремительно выросло: крупные банки стали активно открывать клиентам брокерские счета.



Вкладчики разочарованы сильным падением ставок по вкладам и ищут другие возможности, банки же ищут комиссионные доходы, действуя посредником, потому что ограничены регулятором в активном продвижении рискованных инструментов для частного массового клиента от своего имени. Банки теперь активно предлагают клиентам брокерские счета, где промотируют вложения в облигации, число которых за последние два года выросло втрое, а на первичном рынке занимают более десятой его доли. Кроме того бытует мнение, что облигации меньше подвержены рискам. Клиенты на это соглашаются. Они становятся пусть и не очень активными игроками на фондовой бирже, но за счет массовости эти вливания формируют тенденцию активизации рынка.







Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment





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