Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28.08.2019

Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок

Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок. Количество новых частных инвесторов на российском фондовом рынке за последние полтора года стремительно выросло: крупные банки стали активно открывать клиентам брокерские счета.

Вкладчики разочарованы сильным падением ставок по вкладам и ищут другие возможности, банки же ищут комиссионные доходы, действуя посредником, потому что ограничены регулятором в активном продвижении рискованных инструментов для частного массового клиента от своего имени. Банки теперь активно предлагают клиентам брокерские счета, где промотируют вложения в облигации, число которых за последние два года выросло втрое, а на первичном рынке занимают более десятой его доли. Кроме того бытует мнение, что облигации меньше подвержены рискам. Клиенты на это соглашаются. Они становятся пусть и не очень активными игроками на фондовой бирже, но за счет массовости эти вливания формируют тенденцию активизации рынка.



Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100