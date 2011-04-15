Хрупкое равновесие может быть нарушено

Минфин РФ вчера провел успешное размещение 5-летних ОФЗ ПД 26227 и 3-летних ОФЗ ПК 24020 в общей сложности на 20 млрд руб. при спросе более 150 млрд руб. Высокий спрос на долговые обязательства РФ указывает на сохранение оптимизма инвесторов в отношении стабильности российской экономики, а также оказывает поддержку российскому рублю за счет притока средств со стороны нерезидентов.



В среду российские индексы подросли с оглядкой на неплохой внешний в сочетании с ростом котировок нефти выше уровня 60 долларов за баррель Brent. Но подъем был умеренным, что подтверждает осторожность инвесторов, которые напряженно ждут новостей с торгового фронта, опасаясь очередного проявления протекционизма со стороны Пекина или Вашингтона. По итогам сессии индекс МосБиржи подрос на 0,68%, до 2677,31, а РТС повысился на 0,64%, достигнув уровня 2677,31.



В отличие от фондовых индексов российская валюта продолжила дешеветь, отметив четвертый месяц снижения кряду. Пара доллар/рубль снова почти вплотную подошла к отметке 67 руб., хотя к концу сессии отступила от максимумов и расположилась в районе 66,55 руб. Рубль не получает ощутимой поддержки со стороны налогового периода, который подходит к концу. Не произвели особого впечатления на спекулянтов и результаты аукциона Минфина РФ, который разместил 5-летние и 3-летние ОФЗ на общую сумму 20 млрд рублей, тогда как спрос превысил 150 млрд рублей, что указало на сохранение привлекательности российских бумаг для инвесторов несмотря на недавно вступивший в силу пакет новых санкций со стороны США.



Сегодня внешний фон снова ухудшился, а котировки нефти продолжают

отступать, реагируя на новый рекордный максимум по добыче сырой нефти в США, которая, по данным Минэнерго, на прошлой неделе увеличилась сразу на 200 тыс. баррелей в сутки, до 12,5 млн баррелей в день. Учитывая просадку азиатских площадок и возвращение американских фьючерсов, на старте российские индексы могут показать негативную динамику, а далее тон зададут европейские площадки и котировки нефти.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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