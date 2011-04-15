Нефть не может вернуться на траекторию роста

Нефть Brent подорожала на торгах в среду и отметила 1-недельные максимумы на подходе к области 60,50 долларов за баррель. Впрочем, котировкам не удалось подтвердить пробой психологической отметки, и к концу дня фьючерсы растеряли большую часть набранных очков. Более тог, на утренней сессии вторника Brent уже тестирует область 59,50, развивая отскок от локальных максимумов.



Изначально цены ускорили подъем на фоне данных Минэнерго США по запасам, которые сократились на 10 млн баррелей, до минимумов октября прошлого года и 5-летнего среднего значения для этого времени года. Однако позитивную картину смазали показатели добычи, которая увеличилась сразу на 200 тыс. баррелей в день, до нового рекордного максимума на уровне 12,5 млн баррелей в день.



Этот показатель напомнил участникам рынка о продолжающемся росте активности на сланцевых месторождениях США, что в условиях усиливающихся опасений относительно рецессии не может не волновать игроков. Также рост нефтяных цен сдерживает напряженность между США и Китаем, которая не дает покупателям полноценно вернуться в игру.



В ближайшей перспективе не исключены новые попытки пробоя уровня 60 долларов, но устойчивого ралли по-прежнему ожидать не стоит – у инвесторов слишком много поводов для беспокойства, от инверсии кривой доходности до рекордных уровней добычи в Штатах.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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