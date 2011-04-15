Внешний фон настраивает рубль на плавное снижение

В среду, 28 августа, третий день подряд нефть завершила день умеренным ростом котировок. Торги стартовали вблизи отметки $59,4 за баррель марки Brent, после чего последовало небольшое снижение до $59,2. Затем оно сменилось ростом, в начале американской торговой сессии цена достигла $60,4, хотя к самому концу торгов опустилась до $59,8. Росту цен в американскую сессию способствовала статистика Управления энергетической информации США, которая показала снижение запасов нефти за неделю на 10,0 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения лишь на 2,1 млн баррелей. Утром четверга коррекция цены продолжилась, нефть торговалась вблизи $59,3 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,7-59,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $57,8-61,0.



Основные западные фондовые индексы продемонстрировали в среду разнонаправленное движение. Несмотря не неоднозначные настроения глобальных инвесторов, российский рынок накануне вырос. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,68%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос чуть меньше, на 0,64%. Среди лидеров роста – «Лукойл» (+2,13%) и «Алроса» (+1,69%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 1,00%. Утром четверга большинство фондовых площадок стран АТР умеренно снижалось на 0,1-0,2%. Исключением был австралийский ASX, который рос менее чем на 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 882 п., на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Незначительное утреннее снижение азиатских рынков и нефтяных котировок формируют умеренно-негативный внешний фон перед началом торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2650-2705 пунктов, по индексу РТС — 1255-1280 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО опубликуют «Газпром», «Россети», АФК «Система», «Аэрофлот» и «РусГидро».



Рубль накануне вновь оказался под давлением. Его снижению способствовало окончание налогового периода и общий негативный фон на рынках валют развивающихся стран. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 66,8000 руб. (+35,75 коп.), а европейская валюта выросла до 73,9250 руб. (+23,75 коп.). Утренняя коррекция нефтяных цен может способствовать дальнейшему плавному снижению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 66,1-67,5 руб., для европейской валюты — 73,2-74,7 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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