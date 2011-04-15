Рынок восстанавливает позиции

Рынок несколько дней оставался под давлением дефицита ликвидности. Кроме того, в начале недели иностранные инвесторы могли пребывать в нерешительности в связи с введением против РФ нового пакета санкций. Тем не менее, новости о сокращении добычи стран ОПЕК+ поддержали нефть. Итоги G7 сократили оценки геополитические риски. По мере улучшения ситуации с ликвидностью, рынок начал учитывать в ценах накопленный информационный позитив.



Чистая прибыль ПАО «Газпром» (+2,07%) в I полугодии выросла на 33%(г/г), составила 836 497 млн руб. за счет существенного, на 5%-20% роста цен продаж и вопреки повышению налогов на 10% и сокращению поставок на 2% - 8% (г/г). Полагаем, что компания продолжит тактико-стратегическую линию действия, схожую с политикой «price over volume», которая, похоже, приносит результаты.



Чистая прибыль ПАО «Распадская» (-0,44%) ожидаемо снизилась в I полугодии на 6,2% (г/г), до $211 млн под влиянием снижения средних цен реализации. Проведена существенная модернизация. Добыча компании составила 7,1 млн тонн рядового угля (+31% г/г). Средний прогноз чистой прибыли компании на 2019 год в $416 млн выглядит реалистичным даже без улучшения конъюнктуры.



Ожидаем повышения рынка в пределах 2%. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2700-2760 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 66,20-66,70.







Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

















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