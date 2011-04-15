По-прежнему считаем, что панические настроения в сентябре могут «сойти на нет». Июльский понижательный тренд на индексе МосБиржи на это неделе пробит наверх и это заявка на успех. США и Китай вернулись за стол переговоров, чтобы разрешить свой тарифный спор, Министерство торговли Китая также заявило, что обе стороны обсуждают сентябрьский раунд встреч. Поэтому краткосрочно нет смысла играть на понижение. «Индикатор риска» - цены на золото перестал расти на фоне того, что правительства ряда стран (к примеру Южной Кореи) решили запустить программы дополнительного стимулирования экономики.



В понедельник мы советовали использовать коррекцию для покупок акций на графиках которых есть «бычьи» сигналы или сигналы о скорой смене понижательного тренда: «Россети» прив, «Северсталь» ао, «Татнефть» ао и прив. «Поезд Северстали» уже выехал к станции Успех (на север), остальные поезда пока стоят на перроне – покупайте «билеты» и садитесь в «вагоны». Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF отскочил наверх от годовых минимумов, и теперь краткосрочные инвесторы могут спать спокойно. Инвесторам не надо принимать таблетки для сна, потому что на США надвигается сильный ураган, который может повредить нефтяную инфраструктуру – цены на нефть падать не будут. Трамп даже отменил свой визит в Польшу. Данные в среду показали, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на 10 миллионов баррелей (до самого низкого уровня с октября). Ураган «Дориан» может на следующий неделе прийти в Мексиканский залив. По прогнозам Национального центра по ураганам, в воскресенье ожидается его усиление и превращение в ураган 4-й категории высокой опасности. Морские производители нефти в США могут замедлить добычу. На графике нефти пока не реализуются «бычий сценарий». Нефтебыки и нефтемедведи «вошли в клинч». Но надо отметить, что в прошлом месяце ураган «Барри» существенно повлиял на нефтяные цены. Если ураган Дориан негативно повлияет на нефтедобычу в Мексиканском заливе и это совпадет по времени с новостями о прогрессе переговоров между США и Китаем ситуация может переломиться в пользу нефтебыков. Лучшая лакмусовая бумажка, которая покажет победу «быков» в нефти - отметка $62,5 на графике Brent. В нефти WTI актуальна зона сопротивления $57,13 - $57,40 и перелом в сторону быков пока не произошел. Аналитики Morgan Stanley считают, что до конца 2020 года цена нефти марки Brent будет в районе $60 и подавляющее большинство нефтяных аналитиков не видят причин для роста цены нефти так как до завершения торговой войны между США и Китаем еще далеко.



Если же вернуться к нашему рынку, то на графике индекса МосБиржи есть точка притяжения 2750 и до того как она будет достигнута играть на понижение (даже спекулятивно) опасно.







Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»









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