Аппетит к риску на рынках несколько улучшился, но текущий баланс в торговом споре хрупок

Пауза в развитии торгового конфликта способствует стабилизации ситуации на глобальных рынках. Из ключевых событий вчерашнего дня выделим заявления официального представителя министерства торговли Китая Гао Фена отметившего, что «у Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако, вопрос, который должен обсуждаться сейчас, - это снятие новых пошлин для эскалации торговой войны».



Продолжается подготовка нового полноценного раунда торговых переговоров, однако о конкретных сроках и составе участников пока не объявлено. В ходе вчерашнего дня должен был состояться телефонный разговор между переговорными группами, однако ни одна из сторон не подтвердила, что разговор состоялся. А интервью Fox News Президент США Д.Трамп заявил, что в торговом споре «не отступит от своей позиции, поскольку пошлины работают». Таким образом, отсутствие эскалации торговых противоречий прямо сейчас можно считать локальным позитивом, однако стороны, вероятно, по-прежнему очень далеки от компромисса, и текущий баланс довольно хрупок.



На локальный позитив глобальные рынки отреагировали ростом риск-аппетита. Американские фондовые индексы прибавили за вчерашний день 1,3-1,5%, а индекс S&P 500 достигал отметки в 2930 пунктов, подбираясь к максимумам за последние четыре недели. Опубликованная вчера вторая оценка американского ВВП за второй квартал не принесла сюрпризов – оценка темпов роста была незначительно снижена с 2,1% до 2%, что совпало с ожиданиями. Из событий сегодняшнего дня выделяется публикация данных по потребительской инфляции в ЕС и данных по расходам на личное потребление в США.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 1,4% по индексу Мосбиржи. Еще в первой половине недели индекс Мосбиржи консолидировался на уровнях на 2-3% ниже текущих, однако улучшение настроений на глобальных рынках и публикация в последние два торговых дня неплохих в сравнении с ожиданиями корпоративных отчетов в ряде фишек (прежде всего, Газпрома и Лукойла) привели к росту индекса Мосбиржи выше отметки в 2700 пунктов. При сохранении позитивного риск-аппетита на глобальных рынках видим шансы на движение индекса Мосбиржи к середине диапазона 2700-2750 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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