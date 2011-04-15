В четверг на рынке наметилось некоторое оживление, основным поводом к которому стало высказывание министра торговли КНР против немедленного принятия ответных мер на пошлины, введенные США в отношении товаров из Китая. На характер торгов повлияли и корпоративные новости. Так, в секторе голубых фишек в лидерах роста вновь оказался Лукойл (LKOH, +3.1%), сообщивший о подготовке рекомендации по промежуточным дивидендам и новой программы выкупа собственных акций. Акции Северстали (CHMF) и Газпрома (GAZP) подорожали на 2.1%, НЛМК (NLMK) – на 1.9%, Сбербанка (SBER) – на 1.5%.



Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 7.7%, ОГК-2 (OGKB) – на 4.5%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 3.7%, Камаза (KMАZ) – на 3.4%, группы ЛСР (LSRG) – на 3.2%.



Фондовые индексы США повысились на 1.2% - 1.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.



Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС с выходом к уровню 1300 пунктов – спрос на рынках акций в целом восстанавливается на фоне смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами». В течение дня, помимо прочего, ожидаются данные по инфляции в еврозоне (12:00 мск) и США (индекс Core PCE, 15:30 мск), которые могут повлиять на оценки перспектив глобальной экономики, а значит, и на динамику мировых фондовых индексов. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 66.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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