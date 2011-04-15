Риск снова в моде

Медленно, но верно настроения игроков на глобальных рынках улучшились и теперь показывают полноценный рост, включая российские индексы. Накануне отечественный рынок прилично подрос благодаря более уверенной динамике зарубежных бенчмарков в сочетании с продолжением плавного роста нефтяных цен. Brent расположилась над уровнем 60 долларов за баррель и пытается

развить импульс. На этом фоне индекс МосБиржи повысился на 1,38%, до 2714,25, а РТС приподнялся на 1,44%, от уровня 1284,94. Если

положительная тенденция в ближайшее время сохранится, долларовый индекс сможет вернуться за пределы отметки 1300.



В большей степени на настроениях инвесторов отразилось отсутствие

новостей, которое в свете недавней эскалации торговой войны уже

воспринимается игроками как хорошая новость. Более того, затем появились сообщения о возобновлении диалога между Китаем и США, а также о перспективах продолжения переговоров в сентябре. Это, безусловно, сбило градус напряженности на мировых фондовых площадках, а заодно и придало уверенности нефтяным ценам, которые отстаивают свежие максимумы в районе 60,60 долларов за баррель.



Но в свете приближения выходных есть риск фиксации прибыли после

кратковременного восстановления, который может реализоваться, если со стороны Вашингтона или Пекина поступят негативные заявления и комментарии. Во второй половине дня инвесторы обратят внимание на статистику из США по личным расходам и доходам и расходам на личное потребление, которые в свою очередь повлияют на динамику доллара, в том числе против рубля. Накануне пара отступила от первоначальных максимумов и вернулась под отметку 66,50 руб., но угроза пробоя уровня 67 руб. сохраняется.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"







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