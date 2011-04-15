Снижение напряженности в торговом конфликте позитивно отразилось на рубле

В четверг, 29 августа, по итогам дня рубль укрепился к иностранным валютам. К доллару он укрепился на 0,31%, до 66,59 руб., к евро – на 0,43%, до 73,61 руб., к фунту – на 0,65, до 80,99 руб.



Торги по рублевым парам открылись снижением. Рубль укреплялся к своим конкурентам до открытия американской сессии и ускорился после заявлений официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна. Он заявил, что Китай хочет возобновить переговоры и не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин Штатами на прошлой неделе. Китай ожидает от США движения на встречу и отмены новых пошлин, которые должны быть введены с 1 сентября.



Снижение напряженности в американо-китайском торговом конфликте позитивно отразились на всех биржах, включая рубль на внутреннем валютном рынке.



В пятницу, 30 августа, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,62%. Цена корректируется после вчерашнего роста. Поддержку нефтяному рынку продолжали оказывать сообщения о резком сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели (-10 млн баррелей), а также новости из Китая.



С высокой долей вероятности участники рынка проигнорируют падение котировок на открытии Мосбиржи. Сегодня пятница, последний торговый день августа. Со стороны Китая негативных новостей не ожидается, поэтому сильного ослабления рубля не ожидается. Смотрим, как откроются европейские биржи. Если к 13 мск пара доллар/рубль устоит на уровне 66,50, то закрытие стоит ожидать снижением в район 66,25-66,30 руб. Если цена на нефть возобновит коррекционное движение, то закрытие дня стоит ожидать примерно на уровне 66,85 руб. В паре евро/рубль ожидается движение вокруг уровня 73,70.







Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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