Индексы деловой активности Китая демонстрируют некоторое улучшение

Если последние пару недель на глобальных рынках не были отмечены публикацией большого объема значимой макроэкономической статистики, и участники рынка в основном акцентировались на процессе торговых переговоров, то предстоящая неделя будет интересна публикацией большого объема значимых экономических данных. Сегодня с утра уже опубликованы данные по деловой активности в производстве Китая от Caixin, согласно которым показатель подрос с 51,7 до 51,8 пунктов (ожидалось, напротив, снижение показателя на 0,3 п.). Отметим также, что в субботу был опубликован аналогичный индекс от официальных властей, который также продемонстрировал улучшение в отрасли – индекс вырос с 49,3 до 50,2 пунктов. Позднее сегодня будут опубликованы данные по деловой активности в промпроизводстве ЕС и США. Помимо этого, на предстоящей неделе нас ожидает публикация индексов деловой активности в сфере услуг Китая, ЕС и США (среда) а также данных по американскому рынку труда (пятница).



Второй важной темой сегодняшнего дня являются комментарии главы Народного банка Китая И.Гана о том, что «денежно-кредитная политика Китая должна оставаться разумной с возможностью корректировки, поскольку вероятен затяжной спад в мировой экономике». Пока китайский ЦБ демонстрирует готовность продолжать предоставлять новые стимулы, другие ведущие ЦБ (ФРС и ЕЦБ), по всей видимости, берут паузу – оба регулятора проведут свои заседания на следующей неделе, и, например, фьючерсы на ставку ФРС оценивают вероятность ее снижения на декабрьском заседании практически равной нулю.



Российский фондовый рынок завершил пятничные торги скромным ростом на 0,3% по индексу МосБиржи. Сезон публикации квартальной отчетности в РФ практически завершен, однако из корпоративных событий этой недели, безусловно, выделяется представление Газпромом новой дивидендной политики (четверг). Внешний фон на открытие сегодняшнего дня мы оцениваем как смешанный – локальное улучшение настроений на глобальных площадках может быть нивелировано заметной коррекцией нефтяных котировок.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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