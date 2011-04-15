Цены нефти скользнули вниз, а градус напряжения на рынках поднимается на запредельные высоты

Прошедшая неделя для рынка нефти начиналась относительно спокойным подрастанием цены. Однако со средины недели на тонком рынке были зафиксированы распродажи. Снижение началось еще в среду и выразительно проявилось после выхода данных об очередном росте добычи нефти в США. Новый рост коммерческих запасов тоже добавлял медвежьих настроений, но вклад этого фактора не стоит переоценивать, поскольку рост коммерческих запасов почти уравновешивался продолжающейся распродажей стратегических резервов. Тем более что по суммарным запасам нефти нефтепродуктов в США всю осень продолжается существенное снижение.



Но главные распродажи и весьма заметное снижение цен случилось на тонком рынке в конце недели после гневных заявлений Саудовской Аравии о том, что они больше не будут в одиночку вытягивать договоренности ОПЕК (и ОПЕК+). Скорей всего, подобное заявление нужно рассматривать как способ СА «подбодрить» коллег по соглашению ОПЕК и ОПЕК+ перед предстоящими заседаниями. Саудовская Аравия уже делала подобные заявления накануне предыдущих встреч. Но рыночных медведей больше всего впечатлило то, что СА позволила себе столь резкий тон накануне предстоящего IPO Saudi Aramco. Хотя, возможно, прозвучавшее заявление было сделано даже в большей мере для колеблющихся покупателей. Интрига вокруг IPO остается самым тугим узлом для рынка нефти. Напомним, что компанией были снижены (против ранее заявлявшихся) как объем размещаемых акций, так и итоговая оценка стоимости компании – продается лишь 1,5% акций компании, которую теперь оценивают от $1,6 до $1,7 триллионов. И хотя основной объем размещаемых акций будет распределяться между "своими", но собрать нужно порядка $25 млрд. и покупателям полезно напомнить, о лидирующей роли компании и ее способности по поддержанию цен нефти.



Наступающие две недели будут держать рынки в напряжении и по ряду других направлений. Важной интригой стало несовпадение мнений США и Китая по поводу Гонконга. В условиях объявленного ранее плана по введению США с 15 декабря нового пакета экспортных пошлин Китай предпочел ответить лишь «последним китайским предупреждением» на взбесившее их подписание Трампом нового законодательства по Гонконгу. Теперь Китаю нужно время для успокоения всплеска эмоций в стране. Так что до заседания ФРС 11 декабря окончательных результатов скорей всего не будет и рынок ждет от Комитета нейтрального поведения - сохранения ключевой ставки неизменной. А выходящий на наступающей неделе отчет по рынку труда позволит прогнозировать лишь изменение градуса риторики ФРС до и после заседания. А по новым пошлинам и первой фазе торговых соглашений все будет решаться уже на пороге "дедлайна" 15 декабря. Но все равно времени для принятия важных решений у Трампа остается совсем немного. Понятно, что лучшим оправданием для отмены пошлин могло бы стать достижение «первой фазы» торговых договоренностей. Если же этого не случится, то Рождество рынкам придется встречать в штормовую погоду.



Главные региональные события наступающей недели будут происходить вокруг российских газовых поставок. Ожидается официальное открытие газопровода Сила Сибири с началом первых поставок трубопроводного газа в Китай. Значение этого события для диверсификации поставок трудно переоценить. Однако его воздействие не должно быть слишком резким, поскольку за долгие годы строительства событие стало уже привычным и давно ожидаемым. Да и поставки газа по новому маршруту будут нарастать плавно, прежде чем выйдут на запланированную мощность в 38 млрд. м3. Но главное здесь в кумулятивности эффекта. Кроме «Силы Сибири» существенные новости приходят и по другим будущим потокам. Как пообещал президент Турции Тайип Эрдоган в прошедшую субботу газопровод "Турецкий поток" будет открыт в Стамбуле 8 января. Свежих новостей рынок ждет и по судьбам «Северного потока-2». 9 декабря на встрече в нормандском формате будут обсуждаться не только вопросы урегулирования продолжающегося конфликта на Донбассе, но также и вопросы поставок газа на Украину и транзита через ее территорию газа европейским потребителям. Пока явного прогресса в консультациях по транзиту не видно. В Газпроме как вариант работы предлагают выполнение всех условий 3-го энергопакета. Европе при таком подходе возражать трудно, поскольку это ее законы. Так что предстоящая встреча в нормандском формате обещает быть очень интересной, а ее результаты тоже будут проецировать сильное воздействие на наш рынок.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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