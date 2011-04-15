В пятницу изменения цен голубых фишек были разнонаправленными, рынок в целом оставался в рамках коррекции-консолидации. Неопределенность в отношении торговой сделки между США и КНР остается сдерживающим фактором для инвесторов, что отражается, в том числе, на динамике фондового индекса развивающихся рынков MSCI EM. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевел Аэрофлот (AFLT, -1.6%), опубликовавший финансовую отчетность (МСФО) за третий квартал текущего года – финансовые результаты компании пока не позволяют рассчитывать на возврат ее бумаг в список «дивидендных идей». Акции АФК Система (AFKS) подешевели на 1.1%, Роснефти (ROSN) и Татнефти (TATN) – на 1.0%. Тем временем благоприятную реакцию на рынке вызвали финансовые результаты Газпрома (GAZP, +1.4%) –хотя квартал был сравнительно слабым, чистая прибыль оказалась выше консенсус-прогноза. Как сообщается, совет директоров Газпрома рассмотрит новую дивидендную политику в конце декабря. Акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 1.2%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.0%, НЛМК (NLMK) – на 0.9%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 4.7%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 4.5%, Самараэнерго (SAGO) – на 3.8%.



Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.4%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.



Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием внешнего фона. В Китае были опубликованы индикаторы деловой активности (PMI) – данные оказались лучше прогнозов, что вызвало некоторое оживление на азиатских фондовых площадках. В течение дня картина будет дополнена данными по деловой активности в странах еврозоны и в США (ISM manufacturing PMI, 18:00 мск). Между тем нефтегазовый сектор может выглядеть слабее рынка из-за падения цен на нефть Brent на 4% в пятницу, во многом связанного с ожиданиями в отношении действий ОПЕК+ (встреча ОПЕК запланирована на 5-6 декабря). На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль, вероятно, останется в области выше 64.0 – повышение волатильности на рынке энергоносителей оказывает давление на курс рубля.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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