У рубля есть все основания для укрепления

В ходе пятничных торгов котировки нефти заметно снизились. Торги стартовали с отметки $63,0 за баррель марки Brent. В первой половине дня торги шли в диапазоне $62,6-63,1. Во второй половине торгов, на «тонком» рынке (в США был День благодарения), цены без явных новостных причин резко отправились вниз и к концу дня достигли $60,4. Утром понедельника черное золото отыграло часть падения, и торговалось вблизи $61,2 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,5-61,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,6-63,5.



Основные западные фондовые индексы закрылись в пятницу снижением. На таком негативном фоне российские индексы повели себя неоднозначно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,27%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,05%. Среди лидеров роста – Yandex (+2,61%) и «ИнтерРАО» (+1,58%). Американский индекс Dow 30 снизился на 0,4%. Утром понедельника индексы стран АТР дружно росли на 0,1-1,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 153 п., на 0,31% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2905-2965 пунктов, по индексу РТС — 1425-1455 пунктов.



Рубль в пятницу снизился на фоне падения нефтяных котировок. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 64,3175 руб. (+24,75 коп.), а европейская валюта выросла до 70,8700 руб. (+34,75 коп.). Утреннее восстановление нефтяных котировок может обеспечить укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,7-65,0 руб., для европейской валюты — 70,2-71,6 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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