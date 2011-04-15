Нефть отыгрывает позиции по потерям прошлой недели

На прошлой неделе цены на нефть демонстрировали снижение (на 5% за неделю), но сегодня стоимость «черного золота» отыгрывает позиции за счет новостей о росте индекса деловой активности в Китае (показатель вырос до 51,8 п.). Также на нефтяных котировках положительно сказались намерения ОПЕК о сокращении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Этот вопрос будет обсуждаться на этой неделе в Вене. Сегодня стоимость барреля нефти марки Brent составляет 61,22 доллара (+1,21%).

Рубль на прошлой неделе также снизился по отношению к мировым резервным валютам (- 48 коп. к доллару и – 43 коп. к евро). Это произошло по причине снижения цен на нефть, а также на фоне законопроекта относительно ситуации в Гонконге, который озвучил Д.Трамп. В течение той недели негативных новостей для отечественной валюты не ожидается: рубль будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 в паре с долларом и в параметрах 70-71 в паре с европейской валютой. Курс доллара на сегодня составляет 64,08 руб. (-1,88 коп к предыдущему значению), курс евро – 70,54 руб. (-2,72 коп. к предыдущему значению).







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.