Российские инвесторы пока не готовы к распродаже акций

Новый месяц российский рынок акций начал во здравие, реагируя на рост американских фьючерсов и отскок нефти. Но позитивная динамика на западных площадках быстро иссякла и день мы закрыли в полупроцентном минусе, опять на верхней границе поддержки 2910-2920 пунктов по Индексу Мосбиржи.



Под занавес наших торгов по всем рынкам прокатилась мощная волна распродаж. Дональд Трамп обвинил Аргентину и Бразилию в искусственном занижении курса своих валют, что создает им преимущества в торговле. На этом основании он решил восстановить ввозные пошлины для этих стран на сталь и алюминий.



В общем-то повод не очень сильный, чтобы американские рынки упали почти на процент, но биржевые индексы США находятся вблизи исторических максимумов, довольно сильно перегреты и решение Трампа было использовано как причина для коррекции.



Однако говорить о смене среднесрочного восходящего тренда на российском рынке акций пока рано. Вчера в плюсе закрылись «Лукойл», «Мосбиржа» и даже «Норникель». Спрос наблюдался и в бумагах «второго эшелона». Это говорит о том, что инвесторы не готовы к распродажам и продолжают искать новые идеи.



Сегодня внешний фон с утра складывается слабо позитивным. Отскакивают американские фьючерсы и нефть. Поэтому в первой половине дня не ждем тестирования поддержки Индекса Мосбиржи. Наоборот, вероятен небольшой отскок.



В целом же боковик на рынке акций продолжится. О выходе из него можно будет говорить в случае закрепления Индекса Мосбиржи либо ниже 2900, либо выше 2950 пунктов.



Наиболее перспективны сейчас дивидендные бумаги, по которым в декабре-январе пройдут отсечки реестров на получение промежуточных дивидендов.



Несмотря на вчерашнее 1,36-процентное падение акций «Газпрома» и снижение на процент фьючерсов в вечернюю сессию, на бумаги в среднесрочной перспективе продолжаем смотреть с оптимизмом. После отыгрывания дивидендных историй спрос обязательно перекинется на «Газпром».



Решение Трампа по пошлинам вызвало резкое снижение курса доллара к основным мировым валютам. Так, пара евро-доллар росла на полпроцента и подкрадывалась к отметке 1,11. Это прервало ослабление рубля, который, впрочем, в утренние часы все-таки ткнулся в сопротивление 64,5.



Напомним, что предыдущее сопротивление 64,10 пара доллар-рубль сумела пробить лишь с четвертого раза. До конца декабря на российскую валюту смотрим без особого оптимизма и ждем ухода курса как минимум в район 65.



На негативном внешнем фоне вчера нефть прервала отскок и развернулась от отметки 62, потеряв от дневных максимумов к закрытию торгов доллар. В ожидании саммита ОПЕК+ шортить нефть очень рискованно: вряд ли там будут приняты судьбоносные решения, но словесную поддержку нефти мы наверняка услышим. Первой целью роста нефтяных котировок является район чуть выше 63 долларов за баррель и он, скорее всего, будет достигнут.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР







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