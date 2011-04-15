Торговые войны и падение доллара снова на повестке дня

Трамп вновь напомнил, что торговые войны далеки от завершения. За последние сутки фронт борьбы резко расширился. Американский S&P500 снизился на 0.8% в понедельник, отскочив к уровням 11-дневной давности; европейский EuroStoxx 50 рухнул более чем на 2% по итогам дня, перед этим обновив 4.5-летние максимумы. Так рынки отреагировали на введение заградительных пошлин на металл из Бразилии и Аргентины, а также на падение курсов валют этих стран. Также было объявлено о возможных 100% пошлинах на французское шампанское, сыры, сумки и другие товары, в ответ на «цифровой налог».



Эти новости заставили рынки вспомнить о вечных торговых войнах, что вызвало давление на котировки. Хуже того, момент оказался выбран весьма неудачно, ведь по США вышли довольно разочаровывающие экономические данные по производственной активности.



Производственный индекс от ISM, который обычно пристально отслеживают рынки, - снизился вместо ожидавшегося роста. Эта новость пришлась не кстати, поскольку перечеркнула обширные спекуляции на тему того, что экономика прошла низшую точку замедления, отреагировав на монетарные стимулы. Кроме того, расходы в строительном секторе не росли на протяжении последних шести месяцев.



Надо сказать, последние инициативы Трампа формируют на рынках ожидания того, что новые «жертвы» торговых инициатив могут объединиться против США.



Доллар крайне нервно отреагировал на новые призывы к ФРС о девальвации, а затем оставался под давлением после публикации слабых производственных данных. В результате, Индекс доллара снизился на 0.5%, что можно считать большим движением после продолжительного затишья. EURUSD вернулась в область 1.1080, а GBPUSD поднялась к 1.2950. В ближайшую неделю целый ряд важных событий, от публикации данных по занятости до решения по монетарной политике, могут вернуть доллар к росту, если не будет подтверждения резкого ухудшения данных из США. Пока же рынки, вместе с американской валютой, одновременно снижаются, что является еще более редкой комбинацией, чем их одновременный рост, который мы наблюдали в предыдущие недели.



Формально, говорить о развороте можно будет только в случае роста курса EURUSD выше 1.1160. Через этот уровень проходит 200-дневная средняя и там же располагаются два предыдущих пика пары. По британской валюте говорить о развитии восходящей тенденции можно лишь в случае ее закрепления выше 1.3000. Однако сделать это паре не удается еще с октября.



Для фондовых рынков вторник может оказаться значимым испытанием. Будет хорошим сигналом, если им удастся вернуться к восхождению, в ответ на падение доллара, а не развивать снижение из-за страхов перед торговыми конфликтами.







Елена Назарова, FxPro



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