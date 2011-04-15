Рынок акций попробует с утра подрасти

Вчерашнее снижение индекса Мосбиржи на 1,3% было вызвано исключительно негативным внешним фоном. Падение западных рынков было спровоцировано угрозами Дональда Трампа ввести пошлины на французские товары в объеме 2,4 млрд долларов, а также заявлением, что он может подождать с подписанием торгового соглашения с Китаем до президентских выборов в США.



Для перегретого американского рынка это стало хорошим поводом для выпуска пара. Вслед пошли и мы. Распродажи шли по всем бумагам – в плюсе закрылись только 6 акций, в том числе и «Норильский Никель».



Таким образом Индекс Мосбиржи пробил поддержку 2910 пунктов и теперь следующей поддержкой выступает отметка 2850 пунктов. Для более сильного снижения причин пока нет. Но они могут появиться позже, если Штаты введут 15 декабря торговые пошлины в отношении китайских товаров. Пока риторика американского президента свидетельствует, что риски такого развития событий лишь нарастают.



Однако сегодня мы откроемся в плюсе: американские фьючерсы отскакивают от вчерашних минимумов. Подрастает и нефть в ожидании новостей с саммита ОПЕК+.



Пока сложно говорить, насколько сильным будет утренний отскок и во что он выльется дальше, поскольку все опять будет зависеть от внешнего фона.



В то же время доллар вчера был стабилен к основным валютам, и это наводит на мысль, что снижение рынков акций носит исключительно эмоциональный характер.



Рубль также вчера не показал существенной динамики, но в ближайшие дни ослабление рубля все-таки более вероятно. Сопротивлением росту паре доллар-рубль выступает отметка 64,5, а целью движения до конца декабря – район 65,5.



Сейчас все внимание будет приковано к начинающемуся завтра саммиту ОПЕК+. Теперь интригой является не продление соглашения по конец первого полугодия следующего года, а будет ли хотя бы вынесен на обсуждение участников вопрос о сокращении на 400 тыс баррелей в сутки квот на добычу.



Однако возлагать большие надежды на данное мероприятие не следует. По его итогам мы наверняка увидим коррекцию в ценах, глубина которой будет зависеть не столько от принятых решений, сколько от комментариев высокопоставленных нефтяных чиновников.



Пока же рост нефти в район чуть выше 63 долларов за баррель очень вероятен.



Сегодня с утра «черное золото» получило поддержку от Американского института нефти, сообщившем о снижении запасов на 3,7 млн баррелей. Консенсус прогноз предполагает сокращение на 1,7 млн. Если данные Минэнерго также покажут снижение запасов больше прогноза, то до первой цели роста нефть может дойти уже сегодня вечером.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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