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04.12.2019

Рубль воспользовался слабостью доллара

Вторник, 3 декабря, помог рублю немного укрепиться, но о возобновлении растущего тренда российской национальной валюты пока рано говорить. Вчера к закрытию торгов вторника обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» понизился всего лишь на 2 коп. (-0,03%), до 64,15 руб. В свою очередь, курс евро снизился по отношению к рублю на 5 коп. (-0,06%), до 71,09 руб.

Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой подсчитывается реальный размер задолженности США, кроме известной цифры государственного долга в $23 трлн. С учётом корпоративного долга и задолженности физлиц по потребительским кредитам совокупный долга США может, по оценкам Bloomberg, составлять $250 трлн, что втрое превышает, например, объём мирового промышленного производства. Долларовый индекс DXY во вторник упал на 0,1%, а евро продолжило дорожать по отношению к доллару.

Цена на нефть сорта Brent на вчерашних торгах в Лондоне снова продолжила расти, поднявшись на 0,2%, до $60,87 за баррель, скорее всего, отыгрывая новости о том, что со следующего года нефти в мире станет меньше и о своём будущем «исчезновении». Сегодня с утра умеренный рост опять продолжается, и нефть Brent дорожает на 0,26%.

Полагаем, что сегодня при открытии рубль будет склонен, скорее всего, к разнонаправленной динамике. Мы сохраняем без изменений прогноз по курсу доллара в 64-65 руб. и по курсу евро в 70,7-71,5 руб.



Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»



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