Бычий потенциал нефтяных цен ограничен

После довольно размашистых внутридневных колебаний, Brent завершила торги практически без изменений. В моменте котировки опускались к поддержке в районе 60,30 долларов за баррель, которая не в первый раз сдерживает продавцов. Оттолкнувшись от этого уровня, цены вернулись к уровням вблизи отметки 61 доллар, которую Brent тестирует на утренних торгах в среду, снова оставив 100-дневную скользящую среднюю позади.



В течение дня временная просадка цен была частично обусловлена решением Саудовской Аравии снизить цены на свою нефть в Европе. На такой шаг королевство пошло демонстративно – на фон некачественного исполнения условий сделки Россией, которая нарастила добычу на 15 тыс. баррелей в день в ноябре и, соответственно, снизила уровень выполнения сделки до 70%.



Тем временем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 3,7 млн баррелей после роста на аналогичную величину неделей ранее. Позитивную картину несколько смазал рост запасов бензина почти на 3 млн баррелей, но в целом релиз смог оживить покупателей перед официальным отчетом Минэнерго, который выйдет сегодня во второй половине дня. Также рынок поддерживают спекуляции на тему того, что страны ОПЕК+ могут продлить сделку на весь следующий год.



При этом потенциал дальнейшего роста котировок остается ограниченным в силу превалирующего уклонения от рисков на мировых площадках на фоне негативных комментариев Трампа на тему торговой войны с КНР.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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