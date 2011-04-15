Нефть марки Brent на азиатской сессии среды котируется чуть выше $61.30 за баррель.

Торги остаются довольно вялыми, однако, ситуация может измениться в любую минуту. Ровно день остается до заседания стран ОПЕК+, которое пройдет 5-6 декабря в Вене. Как ожидается, участники энергетического пакта согласуют продление соглашения о снижении нефтедобычи до конца 2020 года, а также обсудят возможность дополнительного сокращения совокупного объема добычи на 400 тыс. баррелей до 1,6 млн. баррелей в день. Кроме того, Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco в ближайшие дни проведет первичное публичное размещение акций (IPO), в ходе которого компания может быть оценена в $1,6-1,7 трлн. Конечная цифра будет зависеть от реальной рыночной цены, которая сформируется на рынке нефти в момент публичного предложения акций. По этой причине заседание ОПЕК вполне может стать предлогом для стимулирования роста цен и последующего развития «бычьей» динамики Brent. Сегодня поддержку покупателям также могут оказать данные по изменению запасов нефти в США. Администрация энергетической информации опубликует официальный доклад о недельной динамике в 18:30 МСК. Учитывая, что накануне Американский институт нефти сообщил о снижении запасов на 3,7 млн. баррелей, есть высокая вероятность публикации похожих значений и от EIA. При таком сценарии нефть марки Brent завершит текущую сессию выше $62 за баррель.









Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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