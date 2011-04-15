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05.12.2019

Рынки развернулись, но риски не дремлют

Во второй половине вчерашних торгов настроения на мировых площадках резко улучшились на позитивных новостных заголовках о прогрессе в торговых переговорах. Как сообщили анонимные источники, США и Китай близки к достижению договоренностей по масштабам отменяемых взаимных пошлин в качестве условиях для заключения первой фазы торговой сделки. На этом фоне инвесторы вздохнули с облегчением, забыв о словах Трампа, который дал понять, что предпочел бы подписать торговое соглашение уже после президентских выборов 2020 года.

Так, после первоначальной просадки, российские индексы вышли в плюс в тандеме с европейскими площадками, за которыми последовали и индексы Уолл-стрит. Индекс МосБиржи и РТС закрылись ростом на 0,60% и 1,13% соответственно, причем первый бенчмарк финишировал на отметке 2900. В случае сохранения оптимизма на мировых рынках индекс вернет этому уровню статус психологической поддержки в ходе предстоящей сессии. РТС показал более уверенный подъем за счет рублевого фактора – доллар подешевел на 0,20%, вернувшись под отметку 64 руб. на фоне взлета нефтяных цен, которые к концу дня обосновались в районе отметки 63 доллара за баррель.

Однако инвесторам еще явно рано впадать в эйфорию, поскольку риски на торговом фронте сохраняются. Ранее неоднократно звучали заявления о «прогрессе» и «скором заключении сделки», но фактического прогресса до сих пор нет. Более того, по-прежнему присутствует угроза того, что в середине этого месяца в силу вступит повышение американских пошлин на импорт китайских товаров. Тем более не стоит забывать о переменчивом нраве Трампа, который может вернуть конфликт в режим эскалации одним твитом. Так, в случае появления деталей договоренностей по первой фазе соглашения покупки в сегменте рисковых активов могут продолжиться в ближайшее время. Если же наступит затишье, инвесторы могут вернуться к фиксации прибыли, в том числе на российском рынке.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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