Рынок нефти готов к вердикту ОПЕК+

Нефть подорожала к новым максимумам на торгах в четверг, в моменте коснувшись уровней вблизи 64 долларов за баррель, откуда откатилась в область 63,25 долларов на закрытии, где и торгуется на утренней сессии в пятницу. Покупатели активизировались в ожидании новостей от ОПЕК и во второй половине дня решили частично зафиксировать прибыль перед финальным вердиктом после встречи в формате ОПЕК+.



Неожиданно для многих участников рынка мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить объемы сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в день, до 1,7 млн баррелей. Сам картель поддержал эту инициативу, но вопрос в том, как страны достигнут договоренности о распределении нагрузки. Саудовская Аравия, которой предстоит IPO Saidu Aramco, уже неоднократно выражала свое недовольство тем, что королевству приходится брать на себя основное бремя сделки и даже пригрозила нарастить добычу, чтобы заставить остальных участников сделки добросовестно выполнять ее условия.



Так, даже если сегодня группа согласует более масштабное ограничение производства, это не означает, что так будет по факту в будущем. Впрочем, пока это не волнует участников рынка, которым нужно твердое решение экспортеров с красивыми цифрами. Частично рынок уже отыграл и продление соглашения, и увеличение объемов ограничения добычи. По факту оглашения официального решения ОПЕК+ Brent может подняться выше 65 долларов за баррель, но в этом случае котировкам еще нужно будет удержаться над этим уровнем.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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