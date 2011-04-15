Предстоящая неделя наполнена большим объемом значимых для рынка событий

Конец прошлой торговой недели был отмечен сохранением умеренного позитива на глобальных рынках. Американские фондовые индексы вновь вернулись в район исторических максимумов на фоне некоторого снижения опасений относительно торговых противоречий США-Китай. Из отдельных событий выделим пятничную публикацию данных по американскому рынку труда, которые вышли в позитивном ключе: число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 266 тыс. рабочих мест (при прогнозе в 185-190 тыс.), коэффициент безработицы снизился с 3,6% до 3,5%, а темпы роста почасовой зарплаты в годовом выражении составили 3,1%. Также с точки зрения уже опубликованной статистики интерес представляют данные по торговому балансу Китая, представленные на выходных, согласно которым экспорт страны в ноябре снизился на 1,1% в долларовом выражении, а импорт подрос на 0,3%. Слабая динамика экспорта Китая в некоторой степени не позволяет азиатским площадкам в полной мере отыграть пятничный позитив на американском рынке.



Предстоящая неделя наполнена большим объемом значимых событий для глобальных рынков: заседание Федрезерва (среда), заседание ЕЦБ (четверг), выборы в Парламент Британии (четверг), наступление срока возможного введения пошлин со стороны США в отношении китайского импорта (воскресенье) – все это может привести к росту волатильности во второй половине недели. От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменения в текущий монетарный курс, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым, проходящим под руководством К.Лагард. В Британии, согласно опросам общественного мнения, партия Б.Джонсона является явным фаворитом, и в случае их победы растет вероятность подписания соглашения о разводе с ЕС. Что касается темы торговых отношений США и Китая, то отметим, что КНР сделал в последние дни еще один жест «доброй воли», смягчив ряд тарифов на поставку соевых и свинины из США.



Российский фондовый рынок в пятницу продемонстрировал рост на 1% по индексу МосБиржи. Помимо насыщенного внешнего фона, предстоящая неделя будет также наполнена и важными событиями, непосредственно связанными с Россией. Сегодня лидеры РФ, Украины, Франции и Германии проведут встречу в нормандском формате в Париже, в среду в комитете Сената США по международным делам состоится голосование по санкциям в отношении РФ, а в пятницу состоится последнее в этом году заседание Банка России. Сегодня в базовом сценарии ожидаем движения индекса МосБиржи преимущественно в середине диапазона 2900-2950 пунктов с попытками роста к верхней границе в случае улучшения новостного фона.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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