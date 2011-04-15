В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Сравнительно сильные данные по рынку труда США (число занятых без учета сельхоз-сектора в ноябре составило 226 тысяч против ожидавшихся 180 тысяч) оказали поддержку «спросу на риск». В итоге Норникель (GMKN) подорожал на 2.4%, МосБиржа (MOEX) и Роснефть (ROSN) – на 1.7%, Лукойл (LKOH) – на 1.6%, Сбербанк (SBER) – на 1.5%, Алроса (ALRS) – на 1.4%. Между тем снижение спроса на «защитные» активы негативно отразилось на котировках акций Полюса (PLZL, -2.0%).



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М.Видео (MVID) подорожали на 4.1%, ТМК (TRMK) – на 3.5%, Электроцинка (ELTZ) – на 3.1%, Нижнекамскнефтехима (NKNC) – на 2.6%.



Фондовые индексы США повысились на 0.9% - 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



Данные технического анализа оставляют в силе возможность повышения по индексу РТС в краткосрочной перспективе. Восходящий тренд по глобальному фондовому индексу MSCI ACWI также остается в силе, но спрос пока не выглядит уверенным, поскольку инвесторам приходится учитывать неопределенность в отношении торговой сделки между США и КНР – если первая часть сделки не будет закрыта до 15 декабря, вступит в силу новый пакет пошлин на китайский импорт в США, что может осложнить дальнейший переговорный процесс. Напоминанием о негативном влиянии «торговых войн» стали данные по торговому балансу КНР, опубликованные в прошедшие выходные – экспорт в ноябре неожиданно сократился на 1.1% год-к-году, сальдо торгового баланса составило $38.7 млрд. против ожидавшихся $44.5 млрд. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне восстановления «спроса на риск».







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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