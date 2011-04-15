ОПЕК+ порадовал ценами нефти

Цена нефти на ожиданиях, а затем на позитивных результатах заседаний ОПЕК+ подросли почти на 4 доллара за баррель, достигнув верхней границы коридора роста. Прошедшие заседания ОПЕК и ОПЕК+, несмотря на сложности принятия совместных решений, прошли без особенных сенсаций и были позитивными для рынка. Страны ОПЕК+ по итогам заседания в пятницу приняли решение о дополнительном в течение 1К 2020 года сокращении добычи в рамках сделки еще на 0,5 Мб/д. ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти на 1,2 Мб/д в конце 2018 года, а затем это соглашение было продлено. Теперь после прошедших 5-6 декабря заседаний ОПЕК+ планирует перейти от действующего сокращения в 1,2 Мб/д к сокращению на 1,7 Мб/д. (На долю России запланированное сокращение составит 0,3 Мб/д против действующих обязательств по сокращению в 0,228 Мб/д).



Рынок нефти был готов к подобным решениям, особенно после полученных накануне рекомендаций мониторингового комитета. С учетом сезонного снижения спроса на нефть и наблюдаемых довольно часто отступлений стран соглашения ОПЕК+ от своих обязательств, а также принимая во внимание то, что сокращение планируется проводить плавно в первом квартале (а за рамками первого квартала остается неопределенность в действиях ОПЕК+), можно было ждать разной, в том числе и сдержанной реакции цен нефти на итоговые решения. (По факту цены нефти и остались пока в рамках сформированного еще с сентября неторопливого коридора подрастания). Но все же локально в пятницу цены показали довольно резкий рост, даже несмотря на подрастание доллара. Наиболее выразительно рост цен нефти произошел на оглашении новых обязательств Саудовской Аравии, которая кроме и так увеличивающегося обязательства по снижению еще на 0,167 Мб/д (до 0,482 Мб/д), устами министра сообщила о дополнительных сокращениях добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. В результате страны ОПЕК+ при выполнении всех обещаний могут сократить добычу на целых 2,1 Мб/д. Рынок не очень верит в строгую выполнимость таких планов, но даже только полученные известия о планирующихся новых сокращениях заставили цены нефти дернуться вверх.



По уверениям министра энергетики России: "Наши решения выверенные, тщательно обсужденные и основаны на том, чтобы в I квартале не допустить дестабилизации на рынке". В последние годы соглашения ОПЕК+ хорошо справлялись с задачей удержания цен нефти от резких снижений даже в условиях сильного наращивания добычи нефти в США. Достаточно напомнить, что за 3 с небольшим года (с начала октября 2016 года) добыча нефти в США выросла уже на 4,4 Мб/д! И хотя в дальнейшем от США трудно ожидать сохранения подобных темпов роста добычи, но у нефтяных медведей в запасе есть надежды на замедление мировой экономики и связанное с этим торможение роста спроса на нефть.



Особенно актуальны такие опасения в условиях приближения 15 декабря, когда могут вступить в силу новые экспортные пошлины США на товары из Китая. Эти пошлины должны начать действовать в случае отсутствия явных успехов в торговых переговорах двух стран. А здесь, кроме эмоциональных оценок (в первую очередь от Трампа) о хорошо идущих переговорах, пока ничего нет. Но градус позитивных оценок идущих переговоров в последнее время еще дополнительно вырос. Глава экономического совета Белого дома Кадлоу в пятницу заявил, что США и Китай проводят круглосуточные переговоры и близки к заключению соглашения «первой фазы». Так что сейчас кажется маловероятным, что Трамп повысит пошлины на импорт Китая 15 декабря. Но если дополнительные пошлины все же введут, то рынки могут показать сильную негативную динамику. Так что оставшиеся до 15 декабря дни будут крайне важными и для дальнейшего поведения цен нефти.



Кроме того наступающая неделя обещает набор и других важных событий, каждое из которых может кардинальным образом повлиять на геополитическую ситуацию в мире и на настроение на биржевых площадках:

• 12 декабря в Великобритании пройдут парламентские выборы и дадут новые повороты в перспективах затянувшейся саги по Брекзит.

• В среду, 11 декабря, состоится заседание FOMC ФРС по денежно-кредитной политике и по ключевой ставке. Поскольку количество рабочих мест в ноябре сильно подросло, то от заседания с еще большим правом ждут сохранения ставки на достигнутом уровне и рынок оценивает вероятность сохранения ставки очень близкой к ста процентам. И все же в настроениях ФРС могут обозначиться неожиданные нюансы, способные хорошо воздействовать на индекс доллара, так что внимание инвесторов и рынков будет направлено на новые прогнозы и в первую очередь на точечные прогнозы членов ФРС по ставкам.

• 12 декабря пройдет заседание ЕЦБ под председательством Кристин Лагард и ее первое выступление в этом качестве.

• Заседание ЦБ РФ от которого можно ждать нового снижения ключевой ставки.

• А еще в понедельник 9 декабря состоится встреча лидеров в Нормандском формате. Кроме вопроса об урегулировании конфликта на Донбассе речь обязательно пойдет о транзите газа через территорию Украины. Результаты сегодняшней встречи будут оказывать непосредственное влияние на самочувствие рубля и динамику фондового и долгового рынка России.



Градус напряжения на текущей неделе достигнет апогея, а затем до нового года рынок будет интегрировать в цены результаты и оценки полученных ключевых новостей.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"



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