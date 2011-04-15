На рынке акций вновь восходящий тренд

В пятницу на позитивном внешнем фоне российский рынок акций прибавил процент и закрылся выше зоны поддержки 2910-2920 пунктов. Таким образом, можно говорить о том, что коррекционные риски на этот раз не реализовались и рынок вновь вошел в «бычью» фазу.



Теперь первой целью движения российского рынка будет район исторических максимумов. Но потенциал этого роста будет зависеть от достижения прогресса в переговорах США-Китай. С 15 декабря США грозились ввести пошлины на ряд китайских товаров. По последней информации стороны ведут переговоры об отмене этого шага. Это значит, что до указанной даты должна быть если не заключена «первая фаза» торговой сделки, то хотя бы объявлена точная дата ее подписания. Сейчас позитивный исход противостояния уже во многом заложен в котировки.



Кроме того, российский рынок акций будет поддерживать сезон отсечек реестров под промежуточные дивиденды.



Во многом благодаря этому фактору растут акции «Норильского Никеля», несмотря на то что еще в начале прошлой недели цены на никель уверенно падали. Сегодня с утра никель отскакивает на 1,5% и бумаги ГМК обещают вновь быть лучше рынка. Целью их роста является район исторических максимумов, до которого осталось пройти около 4%.



На «Газпром» по-прежнему давит неопределенность с транзитом газа через Украину и юридические риски взыскания средств по искам «Нафтогаза». Возможно, этот вопрос проясниться в ближайшие дни. Но мы в любом случае перспективно смотрим на акции компании. Вероятно, сильный спрос в них вернется как только будут отыграны дивидендные истории.



Хорошие перспективы и у «нефтянки», особенно у «Роснефти» и «Газпромнефти». Эти бумаги слабо участвовали в недавнем ралли, а решение ОПЕК+ о сокращении лимитов добычи защищает нефть от сильных падений в начале следующего года. Кроме того, успешность размещения Saudi Aramco приведет к переоценки всего нефтегазового сектора.



Сегодня внешний фон перед открытием торгов складывается слабо негативный. Американские фьючерсы снижаются на 0,1%. В легком минусе и нефть. С учетом подъема российских фьючерсов в пятницу на вечерних торгах в среднем на 0,4% ждем открытия торгов с ростом примерно на 0,2%.



Дальнейшая динамика рынка акций будет зависеть от внешнего фона.



Очень слабой была реакций нефтяных котировок на сокращение добычи странами ОПЕК+ и добровольное снижение лимитов Саудовской Аравией. Отчасти это связано с тем, что крупнейшие мировые нефтяные державы и так добывали нефти меньше квот, а также что из лимитов стран не-ОПЕК был убран газовый конденсат.



Поэтому нефть по-прежнему остается в восходящем канале, берущем свое начало в первых числах октября. Сейчас границами канала являются отметки 62,5-66 долларов за баррель.



Всю прошлую неделю рубль уверенно рос и в пятницу в паре с долларом закрылся на отметке 63,7. Чуть ниже у пары доллар-рубль сильная поддержка 63,4-63,6, от которой в последние месяцы пара неоднократно разворачивалась. Никаких поводов для ее пробития нет и сейчас.



В среду в Сенате США пройдет обсуждение пакета антироссийских санкций, и вряд ли мы услышим что-то хорошее. По-прежнему на российскую валюту будет давить декабрьский пик выплат по внешним долгам, а также увеличенная покупка валюты населением перед длинными каникулами.



Поэтому мы ждем отскока пары доллар-рубль от поддержки и движения к сопротивлению 64,5, после пробития которого дорога к цели снижения рубля в этом году, а это отметка около 65,5, будет открыта.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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