Рубль победил евро

В пятницу, 6 декабря, рубль одержал убедительную победу над евро, но ему пришлось немного отступить перед долларом. На закрытии торгов пятницы курс доллара расчётами «на завтра» вырос, но всего на 4 коп. (+0,05%), до 63,76 руб. А курс евро снова чувствительно упал, в этот раз на 26 коп. (-0,37%), до 70,5 руб.



Единая европейская валюта в пятницу довольно существенно подешевела по отношению к доллару, на 0,4%, рухнув до минимума за последние четыре года, чем немедленно воспользовался рубль. Евро нервничает в преддверии досрочных парламентских выборов в Великобритании, а также на курс единой европейской валюты повлияла слабая статистика по розничным продажам в еврозоне, оказавшаяся хуже ожиданий аналитиков.



А «россиянину» помогла укрепиться по отношению к евро и отчасти сдержать наступление доллара растущая цена на нефть. Так, нефть смеси Brent в пятницу подорожала на 1,5%, до $63,9 за баррель, на фоне достижения странами-участницами ОПЕК+ договоренности о новом сокращении добычи нефти, которое продлится до конца 1 квартала 2020 года. Россия увеличит свою квоту по сокращению добычи нефти на 70 тыс. баррелей в сутки, Саудовская Аравия – минимум на 167 тыс. б/с. С утра цены на нефть снижаются после сильного роста, цена Brent корректируется вниз на 0,28%.



Полагаем, что сегодня при открытии рубль может снова показать разнонаправленную динамику. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 63-64 руб., а по курсу евро - до 70-71 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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