Российский рынок начинает неделю в режиме сдержанного оптимизма

Новая торговая неделя на мировых площадках началась неплохо. Азиатские площадки умеренно подросли после приличного подъема индексов Уолл-стрит, хотя перед открытием торгов в Европе наблюдается угасание бычьего импульса. С одной стороны, рынки удерживаются на плаву за счет вербальных интервенций США и Китая, которые сигнализируют о дальнейшем прогрессе в переговорах. С другой – дедлайн 15 декабря, когда в силу вступают новые тарифы Вашингтона в отношении китайских товаров, неумолимо приближается, а промежуточной сделки до сих пор нет, что заставляет игроков держать руку на пульсе.



Сдержанный оптимизм на зарубежных площадках и стабилизация Brent в районе уровня 64 доллара за баррель сформировали условия для позитивного старта сессии на российском рынке. За первый час торгов индекс МосБиржи и РТС прибавили 0.46% и 0,42% соответственно. Нефть подорожала в пятницу после решения стран ОПЕК+ увеличить объемы сокращаемой добычи на 500 тыс. баррелей в день и продлить сделку до апреля 2020 года. Впрочем, на рынке обошлось без эйфории, и после первоначальной реакции цены откатились во многом на фоне сомнений инвесторов в том, что все страны будут добросовестно выполнять новые условия соглашения.



Рубль тем временем прилично укрепился к доллару под занавес недели, отправив котировки к минимуму 63,54 руб. Сегодня пара открылась небольшим гэпом вверх, но остается на низких позициях за счет ослабления американской валюты на форексе и недавнего укрепления нефтяных цен. Участники рынка довольно быстро отыграли сильные данные по американской занятости и вернулись к продажам доллара, что играет на руку нашей валюте. Однако для пробоя зоны 63,50 руб. потребуется дополнительный катализатор, к примеру, в виде всплеска интереса к риску.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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