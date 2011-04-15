Нейтральная динамика на слабом фоне

Неделя началась с роста. Лидерами роста стали бумаги ОГК-2 (+3,44%). Лидерами снижения стали акции М.Видео (-2,85). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64,00 на фоне роста цены на нефть.



Минфин не исключает приватизации РЖД. Речь может идти о минимальном пакете 5-10%, который ранее оценивался в 200-400 млрд руб. Мы не видим ажиотажного спроса на акции. При выручке свыше 2,4 трлн руб. и EBITDA 380 млрд, прибыль за прошлый год составила всего 18 млрд руб. Инвесторы предпочитают облигации компании, доходность которых сейчас в диапазоне 6,5-7,5%.



RusAl (+0,25%) может построить глиноземный завод в Красноярском крае. Основная цель – импортозамещение продукции с высокой добавленной стоимостью. Компания сможет производить до 1 млн тонн глинозема. На наш взгляд, новость нейтральная, поскольку строительство планируется не ранее 2034 года. Сейчас положение компании удовлетворительное, поскольку цена на алюминий вновь около $1800 за тонну, что дает возможность получать операционную рентабельность свыше 15%.



Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2950 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-63,50. В фокусе мало новостей, фон нейтральный. Из корпоративных событий могут отыгрываться продажи Алросы.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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