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10.12.2019

Рынок акций слабо снизится в первой половине торгов

Вчера российский рынок акций прибавил более полупроцента. Причем рост шел на негативном внешнем фоне практически по всем «голубым фишкам». Исключение составили лишь акции «Лукойла», которые скорректировались после достижения исторических максимумов. В легком минусе закрылись и бумаги самой Мосбиржи.

Такая динамика российского рынка говорит о том, что покупатели вернулись на торги.

Но для продолжения роста нужны новые поводы, а их пока нет. По-прежнему остается нерешенным главный вопрос года – итоги переговоров между США и Китаем. В частности, нет ясности, будут ли введены 15 декабря пошлины в отношении китайских товаров. Именно эта неопределенность и препятствует сильным движения биржевых активов.

Пока складывается впечатление, что стороны не пойдут на усиление конфронтации. Но пока не будет четкой информации по данной, теме рынки будут оставаться в боковике.

Сегодня с утра американские фьючерсы слабо подрастают, чуть выше 64 долларов за баррель торгуется нефть. Однако с учетом того, что после закрытия нашего рынка американские индикаторы снизились, можно ожидать открытия российского рынка акций в легком минусе.

Скорее всего, на возобновившемся снижении цен на никель начнется аккуратная фиксация прибыли в «Норильском Никеле», выглядевшем последние дни намного лучше рынка. Продолжит слабо снижаться «Лукойл» и развернутся вниз акции Сбербанка, так и не рискнув пробовать на прочность сопротивление 248 руб.

Не ждем особо значимых движений по нефти. Актуальным коридором для нее остается диапазон 62,5-66 долларов за баррель.

Пара доллар-рубль закрылась вчера в районе сильной поддержки 63,4-63,6. Пока не видим поводов для ее пробития. Учитывая санкционные риски (завтра планируется обсуждение пакета антироссийских санкций в Сенате США), держать в портфеле купленный рубль очень опасно.

Завтра ФРС подведет итоги очередного заседания. Скорее всего, ставка будет оставлена на прежнем уровне, а глава Федрезерва Джером Пауэлл ограничится нейтральной риторикой. Поэтому реакция валютного рынка на ФРС будет слабой и кратковременной.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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