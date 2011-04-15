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11.12.2019

Глобальные рынки остаются «в режиме ожидания»

Во вторник в секторе голубых фишек наблюдалась коррекция вниз – покупатели сократили активность на развивающихся рынках в целом, ожидая событий, способных оказать заметное влияние на оценки рисков. Так, сегодня вечером будут подведены итоги заседания комитета по открытым рынкам ФРС, завтра состоятся заседание ЕЦБ и парламентские выборы в Великобритании, а на 15 декабря назначен срок ввода в действие нового пакета пошлин на китайский импорт в США. В итоге акции Транснефти (TRNFP) подешевели на 1.5%, Лукойла (LKOH) – на 1.4%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.3%, МосБиржи (MOEX) – на 1.2%, Новатэка (NVTK) и Татнефти (TATN) – на 1.1%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.0%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Россети (RSTI) подорожали на 4.7%, Электроцинк (ELTZ) – на 2.%, ВСМПО Ависма (VSMO) – на 2.0%. Тем временем в минусе закрылись Ярославнефтеоргсинтез (JNOS, -2.2%), ТНС Энерго (TNSE, -2.2%), Селигдар (SELG, -1.9%), Кубаньэнерго (KUBE, -1.9%).

Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в некотором минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1450 пунктов по индексу РТС. Глобальные рынки остаются «в режиме ожидания» - сохраняется неопределенность, в том числе, в отношении торгового соглашения между США и КНР (как сообщается, президент США планирует внутренне совещание на тему торговых переговоров в четверг). На валютном рынке остается актуальным сценарий консолидации выше 63.5 по паре доллар-рубль, потенциально повлиять на динамику курса доллара может комментарий по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (брифинг Дж. Пауэлла начнется в 22:30 мск).



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»

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