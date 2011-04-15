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11.12.2019

Настроение рубля – хоть расти, хоть падай

Во вторник, 10 декабря, рубль снова показал противоречивое настроение, видимо, не определившись, расти ему или падать. В итоге доллар всё-таки немного отступил перед рублем, а евро не сдался, хотя расти ему было не просто. К закрытию торгов 10 декабря обменный курс доллара расчётами «завтра» понизился на 8 коп. (-0,13%), до 63,51 руб. А курс евро в противовес доллару вырос на 10 коп. (+0,14%), до 70,45 руб.

Цена на нефть марки Brent 10 декабря незначительно выросла, всего на 0,03%, до $63,68 за баррель. Рынок не понимает куда идти, так как о будущем долгожданной сделки между Китаем и США пока поступает противоречивая информация, а дедлайн 15 декабря, когда в США должны быть повышены пошлины на китайские товары, уже близок. Сегодня с утра цены на нефть опять перешли к снижению, цена Brent теряет 0,36%.

Сегодня рынки ожидают последнего в текущем году решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Большинство американских экспертов сходится на том, что комитет по открытым рынкам сегодня сохранит процентную ставку без изменений на уровне в 1,5-1,75%. Это может оказаться позитивом для доллара, но многое также будет зависеть от комментариев руководства ФРС.

Мы ожидаем сегодня на открытии торгов небольшого ослабления рубля. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64 руб., а по курсу евро — в 70-71 руб.



Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»



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