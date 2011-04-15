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11.12.2019

Нефть стабильна вблизи 2,5-месячных максимумов

Нефть продолжает стабильно торговаться вблизи 2,5-месячных максимумов. Накануне Brent закрылась с небольшим повышением, не сумев развить бычий импульс из-за общей осторожности инвесторов, которые всецело сосредоточены на торговых переговорах. Так, после отскока от максимумов в районе 64,70 долларов за баррель, фьючерсы закрылись немногим выше уровня 64 доллара.

На утренней сессии в среду Brent показала небольшую просадку, реагируя на отчет API, который отразил рост запасов сырой нефти в США на 1,4 млн баррелей, тогда как запасы бензина подскочили почти на 5 млн баррелей. Данные оказали некоторое давление на цены, но в целом значимых изменений на рынке по-прежнему не происходит. Этот негатив частично уравновешивается за счет краткосрочного прогноза МЭА по энергетическому рынку, в рамках которого агентство повысило прогноз средней цены Brent в 2020 году до 61 доллара за баррель от предыдущей оценки 60,1 доллар за баррель.

На рынках появились слухи о том, что тарифы Трампа, запланированные на это воскресенье, могут быть перенесены. Впрочем, это не впечатлило ни фондовые площадки в целом, ни нефтяные цены в частности, отчасти из-за того, что на фоне таких сообщений возрастает угроза незаключения даже частичной сделки в обозримом будущем.

В краткосрочной перспективе ориентирами для Brent послужат официальный отчет Минэнерго по запасам и добыче нефти, а также решение по монетарной политике ФРС, которое окажет определенное влияние на котировки черного золота через динамику доллара. Ближайшие ценовой ориентир для цен располагается в районе 63,50-64,50 долларов за баррель.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

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